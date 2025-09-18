"Я кожного дня присутній на тренуваннях. Я вважаю Кирила Олександровича одним з найперспективніших тренерів нової генерації, за плечима якого є пристойний досвід тренерської роботи. Олександрія – його перший самостійний досвід, і ми підтримуємо нашого молодого тренера.

Ми бачимо, що він хоче побудувати. У Нестеренка повний карт-бланш від керівництва. Без зайвого тиску робить свою роботу. Зрозуміло, що порівнянь з Ротанем не уникнути.

Через обставини, в які ми потрапили, ми недорахувались очок на старті. Він фанатично ставиться до роботи, що нам подобається. А ми допоможемо йому поставити команду на правильні рейки", – сказав Кочерга в інтерв'ю Українському футболу.

До слова, наразі Олександрія посідає 15-те місце у турнірній таблиці УПЛ. Підопічні Кирила Нестеренка набрали три очки після п'яти турів чемпіонату.

