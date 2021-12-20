"В Олександра був дуже важкий футбольний сезон як психологічно, так і фізично. Ми дійшли до фіналу Ліги чемпіонів, де програли Челсі. Потім був чемпіонат Європи, який забрав багато нервів як у мене, так і в Олександра.

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Розумієте, ми не мали змоги поїхати у відпустку. Якби я поїхала в умовні Емірати на море, то могла б народити будь-якої миті. Тому ми вирішили, що полетимо у США, щоб я могла там народити, а Олександр був би поряд. Там було море та клімат гарний.

У мене дуже боліла спина, тому що я працювала на Євро до останнього. Я плавала у морі, насолоджувалася свіжим повітрям, їла фрукти. Одним ударом вбили двох зайців. Так вийшло, що народила на три тижні раніше, так буває. Я до останнього не вірила, навіть не встигла купити собі плаття на виписку з пологового будинку. Була не підготовлена.

Що подарував чоловік на честь народження доньки? Сказати правду? Діаманти. Це кольє. Хто няньчить доньку? Є няня. Ми не маємо в Англії родичів. Чи можу залишити доньку на Олександра? Один раз я залишила на дві години, але доводилося його контролювати", – сказала Влада в інтерв'ю Світському життю.

Нагадаємо, кохана Зінченка народила 1 серпня цього року. Дівчинку назвали Євою.

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