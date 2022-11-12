"Чи можна сказати, що Динамо вже виходить із кризи? Я сподіваюся, що так. Ми всі сподіваємося на це, намагаємося грати краще, вигравати матчі, бо нам це дуже потрібно. Нам немає куди відступати, не можна втрачати очки.

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А щодо проблем з рукою? Я в один момент зламав ребра і руку. І вилетів на три тижні. Поки не до кінця все загоїлося, але немає часу, треба повертатися. Сподіваюсь зіграти і наступні 4-5 матчів. Хоча до повного відновлення мені ще два-три тижні", – сказав Дубінчак у коментарі Football Hub.

Нагадаємо, Динамо після 12-ти турів йде у турнірній таблиці на 5-й сходинці, маючи у своєму активі 19 очок. Дубінчак у поточному сезоні провів за киян 16 матчів у всіх турнірах, в яких відзначився асистом.

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