В Одесі відбудеться дитячий турнір до 75-річчя з дня народження Прокопенка

Донецький Шахтар організовує дитячі змагання пам’яті колишнього тренера "гірників" Віктора Прокопенка.

26 жовтня в Одесі відбудеться дитячий фестиваль футболу, приурочений до 75-річчя з дня народження відомого українського тренера Віктора Євгеновича Прокопенка, повідомляє офіційний сайт ФК Шахтар. У змаганнях візьмуть участь 64 дитини 2009–2010 років народження. Турнір розпочнеться 26 жовтня і пройде у два етапи.

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Перед стартом змагань діти проведуть розминку з тренером і зможуть спробувати свої сили у різних футбольних вправах та іграх. Переможців турніру нагородять колишні футболісти донецького клубу, які виступали під керівництвом Віктора Прокопенка.

Нагадаємо, Шахтар разом з Прокопенком завоював срібні медалі чемпіонату України у 2000 році, і в цьому ж році пробився у Лігу чемпіонів. Через рік клуб зробив золотий дубль, вигравши Кубок України і національну першість. Окрім Шахтаря Прокопенко тренував одеський Чорноморець, волгоградський Ротор та московське Динамо.

Віктор Прокопенко пішов з життя влітку 2007 року.

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