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В Одесі побачили чоловіка у футболці збірної Росії – він вщент спалив її

25 червня 20:09 1365 Читать на русском
В Одесі побачили чоловіка у футболці збірної Росії – він вщент спалив її
Горить футболка збірної Росії

Дуже неоднозначний випадок трапився в Одесі.

Очевидці цієї події розповідають, що чоловік спокійно йшов по вулиці в футболці збірної Росії і раптом несподівано зняв її і спалив вщент.

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