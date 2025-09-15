– Олеже, насамперед не можу вас не запитати про втрату очок Динамо і Шахтарем?

– Зараз всі бурхливо обговорюють дії арбітрів у поєдинках за участю динамівців і "гірників". Що стосується гри в Житомирі, то арбітри VAR разом з головним рефері ухвалили рішення зарахувати цей гол. Мені важко дати однозначну відповідь, чи правильно був зарахований гол Калюжного.

Що стосується поєдинку Оболонь – Динамо, то, на мій погляд, тут суддя повинен був дати гравцеві господарів завершити атаку, а вже потім карати чи ні футболіста в біло-синій футболці. Отже, такий рівень арбітра, раз він не зміг зорієнтуватися в досить простій ситуації. В Оболоні потенційно відібрали два очки.

– Не раз вже було, що Динамо і Шахтар не виграють після матчів збірної. Ситуація не змінюється.

– Це вже питання до наставників. Адже не всі футболісти їдуть до збірних. Значить, потрібно випускати виконавців, які перебувають в клубі. Зараз чемпіонат України не настільки сильний у своєму рівні, щоб гранди переживали за результат, маючи по півтора-два рівноцінні склади, – заявив Олег Саленко в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, навіть після втрати очок в грі з Оболонню (2:2) Динамо перебуває на першому місці в турнірній таблиці УПЛ. Ковалівський Колос здобув 13 очок, як і кияни, але у підопічних Шовковського краща різниця голів після 5 турів.

