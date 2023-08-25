Динамо переглядає хорватського вінгера Анте Црнака, повідомляє Дмитро Пасічник у своєму Telegram-каналі.

Ярмоленко випав зі складу Динамо перед матчем проти Бешикташа

Зазначається, що в хорваті бачать нового Ярмоленка – він також грає здебільшого на правому фланзі, шульга та має досить високий зріст – 1,89 м. Transfermarkt оцінює Анте у 800 тисяч євро.

У поточному сезоні чемпіонату Хорватії Црнак досить солідно розпочав – 3 голи в 5 матчах.