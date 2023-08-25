"В ньому бачать нового Ярмоленка": Динамо знайшло потенційного новачка в Хорватії, – джерело
06:30 - Читать на русском
Журналіст Дмитро Пасічник поділився інсайдом щодо можливого підсилення київського Динамо.
Динамо переглядає хорватського вінгера Анте Црнака, повідомляє Дмитро Пасічник у своєму Telegram-каналі.
Ярмоленко випав зі складу Динамо перед матчем проти Бешикташа
Зазначається, що в хорваті бачать нового Ярмоленка – він також грає здебільшого на правому фланзі, шульга та має досить високий зріст – 1,89 м. Transfermarkt оцінює Анте у 800 тисяч євро.
У поточному сезоні чемпіонату Хорватії Црнак досить солідно розпочав – 3 голи в 5 матчах.
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