"Не зовсім склалися відносини. Після Кучука було незвично працювати під керівництвом Григорчука. В них трохи різні погляди на спілкування. Кучук не шукав винних. Ти сам розумів, де помилилися, а він малював загальну картину. Прилюдно він не висловлювався погано ні про кого.

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В Григорчука був інших підхід. В нього усе по жорсткому й конкретно, не соромлячись. Теорії проходили добре й розслабитися він не давав. Якщо ти десь винен, то він не промовчить. Не знаю, як зараз. Можливо, щось змінилося. Тоді було так", – сказав Старгородський в інтерв'ю Українському футболу.

Артем Старгородський був гравцем Чорноморця у 2013 році, тоді захисник провів 8 матчів за клуб, результативними діями не відзначався. Наразі Старгородський є головним тренером Колоса-2.

До слова, останнім клубом Романа Григорчука був черкаський ЛНЗ, який він очолював минулого сезону. Під керівництвом наставника "фіолетові" посіли 12-те місце в українській Прем'єр-лізі, після чого Григорчука було звільнено.

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