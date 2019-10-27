В Німеччині запасний гравець "привіз" пенальті, перебуваючи за межами поля

В матчі другої Бундесліги відбувся курйозний епізод, який ледь не коштував очок одній з команд.

23-річний новачок Хольштайна Кіля Міхаель Ебервайн разом з іншими футболістами розминався і стежив за грою за воротами своєї команди. В цей час форвард Бохума Сільвер Ганвула обробив передачу з флангу, увійшов у штрафний майданчик і пробив. М'яч пролетів мимо воріт, але його на самій лицевій лінії зупинив Ебервайн. Головний арбітр матчу Тімо Герах після перегляду відеоповтору призначив пенальті, який реалізував Ганвула.

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На щастя для Ебервайна, його партнери зуміли забити переможний гол у другому таймі і здобути необхідні три очки у матчі з одним із аутсайдерів.

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