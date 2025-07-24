– Чого, на вашу думку, не вистачило, щоб уникнути поразки?

– Я не знаю, чого саме не вистачило. Ми щиро вірили до останніх хвилин, що вдасться відігратись і вирвати хоча б нічию. Водночас розуміли, що попереду ще другий матч, тому не можна було думати лише про атаку.

– Моменти були, але не вдалося реалізувати. Як це вплинуло на хід гри?

– Так, були моменти — і не один. Але ми їх не реалізували. Попри це, в нас є всі шанси пройти далі. Готуємось до наступної гри.

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– Що змінювалось по ходу матчу з боку тренерського штабу?

– Насправді протягом гри тренер доносив усе те саме, що й до старту. У нас був чіткий план, і ми мали до нього повернутись, коли гра вийшла з-під контролю.

– Після першого пропущеного гола команда виглядала розгублено. Що сталося?

– Ми, гравці, перестали виконувати те, про що домовлялись. І тренерський штаб це дуже чітко нам сказав, – висловився Андрієвський ексклюзивно для "Футбол 24".

– Дехто говорить про недооцінку суперника. Що скажете?

– Недооцінки не могло бути. Ми бачили, як вони грали перед цим. Так, ми були фаворитами, але це не означає, що простіше ставились до гри. Їхній суперник минулого року грав у 1/8 фіналу, а вони його пройшли.

– Що потрібно зробити перед матчем-відповіддю?

– Маємо забути цей результат, але водночас зробити правильний аналіз. І найголовніше — вірити в перемогу. Я впевнений, що все вийде.

– На трибунах було трохи більше тисячі глядачів. Відчували підтримку?

– Так, бачив, що десь тисяча людей була. Ми дуже вдячні за це. Будемо чекати на підтримку й у матчі-відповіді, хоча розуміємо, що туди буде добиратись складніше.