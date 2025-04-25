– Я читав кілька інтерв'ю, навіть генеральний директор клубу висловився дуже чітко: вони відкриті до його продажу, але не продадуть без відповідної пропозиції. Крім того, я вважаю, що Судаков готовий до топ-чемпіонату: він створений для Серії А або АПЛ.

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– Чи готовий він до переходу в Серію А?

– Так, хлопець має важливі технічні та тактичні якості. За останні три роки він продемонстрував всю свою цінність не лише в чемпіонаті, але й на міжнародному рівні. Він завжди грав у команді, яка націлена на перемоги.

– Він більше підійде для Наполі чи Ювентуса, враховуючи поточні склади обох команд?

– В Наполі він може бути ідеальним варіантом. У нього є якості, яких, можливо, не вистачає півзахисту Наполі. У неаполітанців є сильні гравці, але вони мають інші якості. Їм не вистачає півзахисника з останнім пасом. Він також був би корисний Ювентусу, впорався би дуже добре, але їм спочатку треба розібратися з майбутньою структурою клубу.

– За ним деякий час стежили як Ювентус, так і Наполі. Зрештою, як ви думаєте, куди він може перейти?

– Ювентус і Наполі стежили за ним в останні роки, як і принаймні чотири топ-клуби з Англії. Це не повинно дивувати, він – гравець, який володіє всіма якостями. Зрештою, я думаю, що це буде боротьба між Серією А та АПЛ, і він перейде в один із цих двох чемпіонатів, – сказав Ніколіні для Sportitalia.

До слова, у нинішньому сезоні Георгій Судаков провів 35 матчів за клуб, забив 13 голів та віддав 6 результативних передач. Його контракт з Шахтарем розрахований до 2028 року, портал Transfermarkt оцінює вартість гравця у 32 мільйони євро.

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