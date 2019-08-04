В МЛС встановлений новий рекорд відвідуваності – вражаючі цифри

Поєдинок чемпіонату МЛС Атланта – Лос-Анджелес Гелаксі зібрав неймовірну аудиторію, про яку чимало клубів Європи можуть лише мріяти.

Атланта розбила Лос-Анджелес Гелаксі в матчі 23-го туру МЛС з рахунком 3:0. Втім, цікаво навіть не це – поєдинок відвідали 72 тисячі 548 уболівальників. Це найвищий показник відвідуваності в історії регулярного чемпіонату.

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Попередній рекорд належав також Атланті, поєдинок якої у березні 2018 року відвідали 72 тисячі 35 вболівальників. До слова, саме команда Франка де Бура є чинним чемпіоном МЛС.

P.S. А тепер просто згадайте кількість глядачів на деяких матчах чемпіонату України...

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