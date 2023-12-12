"З приводу Скрипника неодноразово казав. Ця тема обговорювалася декілька тижнів. Люди завжди шукають якусь причино-наслідковий зв’язок у якихось моментах. Причиною пошуку тренера є сьогоднішні результати. Причиною пошуку тренера може бути прихід нових інвесторів, які амбіційні та ставлять перед собою високі цілі. Причин може бути дуже багато, внаслідок чого з’являються якісь чутки.

Скрипник покине Ворсклу і підпише тривалий контракт з аутсайдером УПЛ, – Вацко

Чутки станом на сьогодні, можна сказати, нічим не обґрунтовані. В деяких ЗМІ можемо прочитати, що Металіст 1925 підписав контракт з Віктором Скрипником. Ні, це неправда. Якщо йдуть якісь перемовини, то вони у закритому режимі. Офіційна інформація щодо підписання тренерів чи гравців, першоджерело – це офіційний сайт. Треба все ж орієнтуватися на офіційний сайт клубу та на заяви офіційних осіб клубу.

Ні для кого не секрет, що бажання отримати висококваліфікованого фахівця в умовах, в яких сьогодні знаходиться український футбол, може бути максимальним. Ми не проти, щоб Скрипник очолив нашу команду. Але для цього повинні зійтися багато факторів. Якщо зійдуться, то я буду першим радіти. Але ви ж розумієте, що є багато "але". Принаймні сьогодні Скрипник – це тренер Ворскли. Звідки береться та чи інша інформація – її важко коментувати. Ось така позиція", – сказав Андрій Нєдєлін в коментарі Трибуні.

Нагадаємо, раніше український журналіст Віктор Вацко заявив, що матч Ворскла – Рух був останнім для Віктора Скрипника на чолі полтавців. Фахівець нібито очолить Металіст 1925 вже з першого січня 2024 року.

Скрипник очолює Ворсклу з липня 2022 року. Нинішній сезон складається не надто вдало – виліт з кваліфікації Ліги конференцій і всього сьоме місце УПЛ. Металіст 1925 під керівництвом Олега Голодюка йде поблизу зони перехідних матчів.

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