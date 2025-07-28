Харківський клуб не очікує покарання за інцидент з українським футболістом Олексієм Сидоровим.

"У нас немає причин боятися обмежень від Міністерства спорту, оскільки футболіст не виїжджав за кордон разом з клубом. Він самостійно виїхав з України. Усі гравці та працівники Металіста 1925, які були на літньому закордонному зборі команди, повернулися до України", – заявила прес-служба Металіста 1925 для Українського футболу.

Нападник Металіста 1925 без дозволу виїхав з України – клуб розпочав внутрішнє розслідування

Нагадаємо, нещодавно харківський клуб повідомив, що гравець їхньої команди Олексій Сидоров самовільно залишив територію України, пояснивши це "сімейними обставинами". Металіст 1925 розпочав внутрішнє розслідування.

До слова, Сидоров виступав за харківський клуб з 2023 року. Загалом нападник відіграв за Металіст 1925 41 поєдинок, забив 4 голи та оформив 4 асисти. Контракт гравця з клубом розрахований до літа 2028 року.

Металіст 1925 зіграв товариський матч проти збірної, яку очолює екс-тренер Реала та Іспанії