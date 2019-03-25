toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Іспанія
ЛЮКСЕМБУРГ - УКРАЇНА ЄВРО-2020 НІДЕРЛАНДИ - НІМЕЧЧИНА ЗБІРНА УКРАЇНИ

В мережі з'явився ймовірний варіант третьої форми Реала на сезон 2019/20

13:27 102 Читать на русском
В мережі з'явився ймовірний варіант третьої форми Реала на сезон 2019/20
Мадридський Реал / Reuters

Мадридський Реал, здається, визначився з третім комплектом форми на наступний сезон.

Комплект виконаний в бірюзовому кольорі з білими і темно-синіми вставками близько швів, передає Footy Headlines.

Барселона в наступному сезоні на Сантьяго Бернабеу гратиме у спеціальній формі з прапором Каталонії

Технічним спонсором Реала залишається німецький виробник екіпіровки adidas.

Камбек Зідана як початок перебудови Реала: необмежена влада та неочікувана петиція, претенденти на "галактікос" 3.0

Теги
Футбольна форма Реал Мадрид Реал Мадрид Іспанія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
8
год
:
0
хв
Люксембург
21:45
Україна
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук