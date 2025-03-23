"Він не підвів, хоча й не мав достатньої ігрової практики на клубному рівні. Все ж, за таких обставин той шалений психологічний тиск перед битвою в Генку може зіграти негативну роль, й якби була моя воля, то я б довірив пост №1 Анатолію Трубіну. За виступами за збірну до нього не може бути жодних питань.

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Хоча це мій варіант, а останнє слово за Сергієм Ребровим, який відповідає за результат", – сказав Циткін в інтерв'ю Sport.ua.

Нагадаємо, у першій грі плей-офф Ліги націй у стартовому складі вийшов голкіпер Реала Андрій Лунін. Матч-відповідь між збірними Бельгії та України відбудеться 23 березня о 21:45 за київським часом. Переможець протистояння буде виступати у елітному дивізіоні турніру у наступному сезоні.

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