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В матчі Серії B гравець втратив свідомість, його забрала швидка – поєдинок був перерваний

10:15 274 Читать на русском
В матчі Серії B гравець втратив свідомість, його забрала швидка – поєдинок був перерваний
Мануель Скавоне втратив свідомість / фото: ФК Лечче

Поєдинок 21 туру італійської Серії B Лечче – Асколі був перерваний вже на перших хвилинах через інцидент із гравцем господарів Мануелем Скавоне, який втратив свідомість.

Вже на старті матчу 21 туру Серії B Лечче – Асколі трапився моторошний епізод. Хавбек Лечче Мануель Скавоне на 1-й хвилині гри у верховій боротьбі проти суперника отримав удар у голову та впав на газон без свідомості.

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На полі одразу з'явились лікарі, які змогли привести гравця до тями за допомогою штучного дихання. 31-річний Скавоне одразу був госпіталізований, а поєдинок – перерваний. Долю матчу вирішать пізніше.

До слова, контракт Скавоне належить Пармі, а за Лечче півзахисник виступає на правах оренди.

Теги
Головне Відеоновини Італія Лечче Лечче Асколі Асколі Мануель Скавоне Мануель Скавоне
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