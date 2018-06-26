В матчі чемпіонату Полтавщини невідомі стріляли з автомата

На вихідних, 23-24 червня відбулися матчі дев’ятого туру чемпіонату Полтавської області з футболу серед аматорів. У Савинцях матч могли й не дограти – у перерві поєдинку невідомі стріляли з автоматичної зброї.

"Тур футбольного чемпіонату області був затьмарений дикунською поведінкою горе-уболівальників у Савинцях. Арбітру поєдинку кременчужанину Віктору Чернишову навіть довелося призупинити початок другого тайму через стрілянину, яка виникла у перерві гри.

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Як повідомили нам присутні на грі свідки вакханалії, під час перерви невідомі з числа глядачів стріляли з автомату Калашникова. Цього разу, на щастя, нікого не вбили та не покалічили.

Варто зачекати висновків поліції, яка виявилася безсилою проти купки хуліганів, та висновків керівництва оновленої федерації футболу щодо матчу в Савинцях", – повідомляє poltava365.