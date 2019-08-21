"В Манчестер Юнайтед я постійно був цапом-відбувайлом", – Лукаку поскаржився на колишній клуб

Новачок Інтера Ромелу Лукаку розповів, що його не влаштовувало у Манчестер Юнайтед.

"Їм доводилося шукати винних. Я ж не вважаю, що був єдиним, хто грав погано. Багато футболістів грали погано, але потрібно було знайти винного.

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Я думаю, що у команди є великий потенціал, щоб досягати серйозних результатів. В команді багато талантів. Але справа не тільки в перспективі, потрібно створити команду. Багато хто думає, що я не можу бути частиною цієї команди. Ось чому я пішов своїм шляхом, так буде краще для всіх.

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Манчестер Юнайтед може знайти когось, хто дійсно їм підійде, задовольнить їх запити, а я можу робити свою справу в іншому місці. Але їм потрібен цап-відбувайло. Це або Погба, або я, або Алексіс Санчес. Нас трьох весь час виставляли винними", – цитує Лукаку Mirror.