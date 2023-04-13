Головний тренер Манчестер Юнайтед Ерік Тен Хаг визначився щодо футболістів, з якими не хоче продовжувати працювати.

Наставник "червоних дияволів" мріє виграти АПЛ. У поточному сезоні Манчестер Юнайтед далекий від цієї мети. Ерік Тен Хаг планує влітку провести революцію у складі команди та скинути баласт. Як повідомляє Marca з посиланням на Daily Mail, тренер бажає позбутися одразу 13 гравців.

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Гравці, на яких не розраховує Тен Хаг:

– Антоні Еланга: шведський форвард вважався талантом, але з часом втратив свою важливість в команді. Існує ймовірність повного трансферу або оренди.

– Ерік Байлі: наразі захисник перебуває в оренді в Марселі, який не збирається продовжувати з ним контракт.

– Алекс Теллес: поточний сезон проводить за іспанську Севілью.

– Харрі Магуайр: попри те, що у збірній Англії захисник зберіг свою позицію, в Манчестер Юнайтед він втратив своє місце в стартовому складі.

– Арон Ван-Біссака: Тен Хег націлений на нового захисника, щоб посилити конкуренцію. Хоча останнім часом, Арон мав ігровий час, тренер не бачить його у своїй команді.

– Донні ван де Беек: відтоді, як він прийшов з Аякса, півзахисник не зміг продемонструвати високий рівень. Чинна угода його розрахована до 2025 року, але ймовірно він покине команду раніше.

– Брендон Вільямс: лівий захисник мав кілька хвилин на полі за Манчестер Юнайтед.

– Антоні Марсьяль: француз не виправдав очікувань. В цьому сезоні він зіграв в 10 матчах та забив всього п'ять голів.

– Факундо Пеллістрі: вважається, що уругваєць продовжить контракт, але його віддадуть в оренду.

– Амад Діалло: він отримав калька хвилин, але Тен Хаг впевнений, що півзахиснику не вистачає досвіду, щоб грати за першу команду.

– Віктор Лінделеф: не потрапляє до основного складу.

– Філ Джонс: його контракт закінчується 30 червня і він не входить до планів Манчестер Юнайтед.

– Скотт Мактомінай: попри те, що у 2023 році стабільно виходить на поле, півзахисник не входить в плани Тен Хага.

Нагадаємо, що Манчестер Юнайтед після 30 турів АПЛ посідає четверту сходинку, маючи у своєму активі 56 балів, як і їхній суперник Ньюкасл. Від другого місця "червоні дияволи" відстають на 11 очок.

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