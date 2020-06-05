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"В Манчестер Сіті мало хто дивиться футбол": Зінченко шокував уболівальників відвертим зізнанням

18:50 110 Читать на русском
"В Манчестер Сіті мало хто дивиться футбол": Зінченко шокував уболівальників відвертим зізнанням
Олександр Зінченко / Getty Images

Захисник англійського Манчестер Сіті Олександр Зінченко розповів про передозування футболом.

"У нас у команді мало хто дивиться футбол. Кайл Вокер каже, що за все життя подивився лише кілька фіналів Ліги чемпіонів.

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Насправді я можу його зрозуміти, тому що футболу дуже багато. Коли сезон триває – їдеш на базу на 8:00. А приїжджаєш додому вичавлений, як лимон. А після цього ще футбол дивитися? Ну куди?" – сказав Зінченко в ефірі YouTube-каналу "Міля".

Нагадаємо, Олександр приєднався до Манчестер Сіті у липні 2016 року. Після річної оренди в ПСВ зумів відвоювати місце в основному складі команди і здобув з "містянами" два чемпіонства поспіль, Кубок і Суперкубок Англії, а також тричі тріумфував у Кубку футбольної ліги.

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Олександр Зінченко Олександр Зінченко Манчестер Сіті Манчестер Сіті Англія Відеоновини Кайл Вокер Кайл Вокер
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