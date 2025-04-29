– Ці рішення продиктовані необхідністю перезавантаження певних процесів у клубі. Ми проаналізували результати роботи за останній період і дійшли висновку, що зміни є неминучими для подальшого розвитку клубу. Водночас я хочу щиро подякувати кожному, хто працював і все робив для результату команди.

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– Хто очолить медіанапрямок черкаського клубу?

– Про нові призначення клуб незабаром оголосить офіційно, – сказав Каюк для Sport.ua.

Раніше стало відомо, що ЛНЗ припинив співпрацю з менеджером із медіа та маркетингу Андрієм Вєковим, директором клубу Василем Гречаним та адміністраторами Борисом та Микитою Кузьміними.

До слова, наразі ЛНЗ посідає 11-те місце у турнірній таблиці УПЛ, в активі підопічних Романа Григорчука 27 балів після 26-ти турів чемпіонату.

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