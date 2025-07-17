Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився емоціями після нічиєї з Ільвесом та проходу "гірників" у наступний раунд кваліфікації ЛЄ, де вони зустрінуться з Бешикташем.

"В нас було дуже багато моментів, щоб забити один, два або три голи, щоб потішити вболівальників і всіх людей, які прийшли на футбол. Попри 6:0 в першому матчі ми приїжджали сюди за перемогою. Розуміли, що це досить комфортний рахунок, але на кожен матч ми виходимо з високим настроєм, щоб перемогти.

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Вихід з капітанською пов'язкою на матч єврокубків? Звісно, для мене, як для вихованця Шахтаря, взагалі завжди приємно виходити на футбольне поле і грати за цю команду. Я з 9 років тут. Звісно, це велика відповідальність для мене, велика мотивація. Те, що тренер довіряє саме мені вийти у стартовому складі та вивести команду на футбольне поле – це подвійна відповідальність.

Туран вимагає дуже багато переміщень, дуже багато треба працювати на оборону всім. Не тільки захисникам, а і нападникам. Як ви можете побачити, у нас вся команда діє у відборі.

Наш наступний суперник – Бешикташ? Напевно, в Лізі Європи кращі команди, ніж в Лізі чемпіонів, якщо дивитися, яка команда попалася Динамо (мальтійський Хамрун – прим. Футбол 24), які там команди взагалі. Бешикташ – це найсильніша команда, яка могла попастися в будь-якому раунді кваліфікації, але вони попалися нам в другому.

Але я думаю, що це також буде для нас гарний досвід, тому що там дуже багато хороших гравців, досвідчених, дуже класний стадіон, вболівальники. Я думаю, ми приїдемо туди й будемо отримувати задоволення від гри, від атмосфери", – розповів Валерій Бондар на післяматчевій прес-конференції.

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