Глава суддівського корпусу ФІФА П'єрлуїджі Колліна рекомендував арбітрам на Мундіалі компенсувати всі неігрові хвилини до кожного з таймів, внаслідок чого арбітри компенсовували по 10-15 хвилин. УЄФА не має наміру рекомендувати арбітрам під своєю егідою брати приклад із нових неписаних правил, які стали нормою на ЧС-2022 щодо компенсованого часу.

Колліна пояснив, чому судді компенсують багато часу на ЧС-2022

"Сім, вісім чи дев'ять хвилин доданого часу стануть нормою", – зазначав Колліна. Але не в Лізі чемпіонів, Лізі Європи та Лізі конференцій.

"Наразі це не входить до нашого порядку денного", – заявив президент УЄФА Александер Чеферін у коментарі NU.nl.

Проте не до кінця зрозуміло, як вчинять у цій ситуації європейські чемпіонати. Так, чемпіонат Нідерландів визначиться із застосуванням нововведення лише після закінчення ЧС-2022.

"Лучі все пох*рив": Ступар розніс бездіяльність італійців у суддівському корпусі УАФ