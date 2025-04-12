Воротар Барселони Войцех Щенсни страждав від болю в животі та дізнався причину.

Наставник Барселони Ганс-Дітер Флік розповів, що Войцех Щенсни міг пропустити кілька матчів через каміння в нирках.

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"Щенсни відчув сильний біль у животі. Ми навіть вважали, що у нього апендицит. Зрештою виявилось, що це було каміння в нирках. На щастя, він зміг позбутися його і не пропустив жодного матчу команди", – цитує Фліка Cadena SER.

Нагадаємо, що завдяки надійній грі 34-річного польського голкіпера після 30 турів каталонці зберігають відрив у 4 очки від Реала в турнірній таблиці Ла Ліги. Також каталонці претендують на перемогу в Кубку Іспанії та Лізі чемпіонів.

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