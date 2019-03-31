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Гвардіола може очолити клуб МЛС – цікаві деталі контракту з Манчестер Сіті

13:38 366 Читать на русском
Гвардіола може очолити клуб МЛС – цікаві деталі контракту з Манчестер Сіті
Хосеп Гвардіола / фото із соцереж

Наступним місцем роботи головного тренера Манчестер Сіті Хосепа Гвардіоли може стати команда зі США.

У подкасті The Transfer Window англійський журналіст Ян МакГаррі повідомив, що Хосеп Гвардіола очолить клуб MLS, коли закінчить працювати з Манчестер Сіті.

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За інформацією журналіста, 48-річний іспанський тренер має можливість, закріплену в його контракті, тренувати Нью-Йорк Сіті після того, як його період в Манчестері закінчиться.

Цьому повинен посприяти той факт, що City Football Group володіє обома клубами. Окрім того, Гвардіола вже має квартиру в Нью-Йорку, де він часто проводить свою відпустку.

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Теги
Світ Манчестер Сіті Манчестер Сіті Хосеп Гвардіола Хосеп Гвардіола МЛС Нью-Йорк Сіті Нью-Йорк Сіті
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