В Києві з'явився трамвай з зображенням Лобановського

З вчорашнього дня в Києві почав їздити трамвай, прикрашений портретом легендарного наставника київського Динамо Валерія Лобановського.

Вагон з фото Лобановського на борту вийшов на лінії швидкісного трамвая, яка з'єднує центр міста з житловим масивом Борщагівка. Таким незвичайним способом трамвай був забрендований в рамках проекту "Видатні українці".

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"Зустрічайте на Борщагівській лінії швидкісного трамвая черговий тематичний поїзд в рамках проекту "Видатні українці". На цей раз він прикрашений портретом Валерія Лобановського – одного з кращих тренерів європейського футболу за версією УЄФА", – йдеться в повідомленні комунального підприємства "Київпастранс".

Варто додати, що до цього в Києві в рамках проекту "Видатні українці" з'явилися трамваї з зображеннями портретів Ярослава Мудрого, Анни Київської, Бориса Патона і Миколи Амосова. Наступним в цьому ряду стане трамвай з фотопортретом відомого київського режисера Олександра Довженка.