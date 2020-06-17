В Києві відбулося засідання експерт-клубу Parimatch

Parimatch зібрав експерт-клуб, де спеціалісти, журналісти та тренери збірних України обговорили важливі питання відновлення футбольних змагань.

Сьогодні в Києві в PM Hall Українська асоціація футболу та офіційний партнер національної збірної України Parimatch провели експертний клуб на перше засідання у цьому році. Популярні футбольні експерти та функціонери підняли найактуальнішу тему – відновлення футболу після карантинних заходів, викликаних Covid-19.

Зустріч пройшла з дотриманням чинних карантинних обмежень – зі ЗМІ на заході могли бути присутні не більше чотирьох знімальних груп (із розрахунку журналіст та оператор). Решта представників медіа активно долучилася у режимі онлайн-конференції. Модерував захід прес-аташе національної збірної України Олександр Гливинський.

Було помітно, що учасники експерт-клубу раді прийти на засідання. Адже деякі навіть на бачилися з моменту оголошення карантину. Тренер збірної України U-16 Сергій Нагорняк та гравець "Шахтаря" Сергій Кривцов ще до початку засідання жваво обговорювали останні новини. Був у піднесеному настрої тренер національної команди Олександр Шовковський, який довше всіх йшов до свого крісла, адже хотів з усіма привітатися.

Представник Parimatch Вадим Місюра привітав гостей: "Наш бренд приділяє велику увагу розвитку спорту, незважаючи на будь-які обставини. Сьогодні наше ключове завдання – підтримати наші клуби, наш спортивний продукт. Всі ми відчули на собі наслідки карантину, у тому числі і журналісти, які залишилися без спортивних подій. Однак навіть на дистанції наші серця поєднує любов до футболу".

Генеральний секретар УАФ Юрій Запісоцький, він розповів, що футбол потроху виходить із карантину, доказами чого є рестарт УПЛ і рестарт Першої ліги найближчим часом. А також зазначив, що на першому місці все одно стоїть здоров’я людей: "Ми працюємо над забезпеченням медичного протоколу, щоб обидві першості проходили з його дотриманням. Інцидент із "Карпатами" мав місце, вживаються заходи. Сподіваємося, що в майбутньому такі випадки не повторяться".

Також Юрій Запісоцький нагадав, що за підсумками засідання Виконкому УЄФА, яке відбудеться у середу, 17 червня, проясниться ситуація із закінченням єврокубкового сезону й поверненням змагань національних команд. В тому числі, з’явиться інформація по найближчим матчам збірної України у Лізі націй.

Помічник Андрія Шевченка у головній команді країни, Олександр Шовковський розповів, що відвідав матч "Шахтар" – "Динамо". Колишній голкіпер поділився своєю думкою про ігрову форму збірників та відновлення чемпіонату: "Ми раді певним послабленням карантину, продовженню чемпіонату. Вважаю, що розташування команд у турнірній таблиці має визначатися за спортивним принципом. Гравці національної збірної України дуже професіонально ставляться до своєї роботи. Як результат – наші виступи у Лізі націй та відборі на Євро-2020".

Захисник синьо-жовтих та донецького "Шахтаря" Сергій Кривцов розповів про процес адаптації до ігор: "Під час карантину всі займалися удома за окремою програмою. Після послаблення почали працювати у невеликих групах, а далі у загальній групі. Фізичних проблем не було". Також футболіст заявив, що із можливим чемпіонським титулом "Шахтаря" забігати наперед не слід.

Головний тренер збірної України U-16 Cергій Нагорняк зачепив питання підготовки та планів юнацьких збірних: "У нас до вересня усе було відмінено, а за футболістами немає можливості спостерігати через відсутність змагань. Чекаємо рішень щодо юнацького футболу та календаря матчів. Не виключаємо, що наша команда збереться безпосередньо перед поєдинками відбору на Євро-2021".

Окремою темою обговорення стало зростання під час карантину популярності напрямку кіберфутболу та створення за ініціативи УАФ Української асоціації електронного футболу.

"Наша проектна група упоралася із завданнями: створити національну збірну, провести кваліфікацію до кіберспортивного Євро-2020, яке було анонсоване УЕФА. Карантин привів до призупинення спортивних подій, тоді як інтерес до електронного футболу лише зріс. Нині питання професіоналізму у кіберспорті вийшло на новий рівень", – заявив обраний на XXIII Конгресі УАФ президент асоціації Владислав Шовковський.