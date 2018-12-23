"В Казахстані їхали на матч добу через степ без жодного міста", – Есеола

Форвард Кайрата Адерінсола Есеола розповів про особливості подорожей на виїздні матчі у Казахстані, а також зізнався, що захоплювався Шевченком в дитинстві.

"Казахстан – дуже велика країна. У нас виїзди бувають, по 2 години літаємо – це дуже далеко. По суті, там степ усюди. Колись їздили потягом на матч – добу їхали. Мав можливість поспостерігати за красою, а там добу степ і жодного міста. Може пару маленьких селищ було, а так – жодного міста.

Есеола: Неприємно, коли у збірну України викликають тих, хто забив менше за мене

У мене немає кумира. Наприклад, ось футболісти, які грають в групі Ліги Чемпіонів, як я можу сказати, що хтось кращий або гірший. Якщо вони там грають – вони вже кращі апріорі. Подобаються окремі нападники: Мауро Ікарді, Кейн. В дитинстві у мене кумир був один – Андрій Шевченко", – розповів українець FootballHub.

Нагадаємо, що Есеола допоміг Кайрату посісти друге місце у чемпіонаті Казахстану. Окрім цього, він потрапив до символічної збірної найкращих гравців за підсумками сезону. Зазначимо, Адерінсола забив 9 голів за 17 матчів у складі Кайрата, що є одним з найкращих бомбардирських показників для українського форварда.

Есеола натякнув, що не проти повернутись у Динамо