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"В Казахстані їхали на матч добу через степ без жодного міста", – Есеола

15:01 625 Читать на русском
"В Казахстані їхали на матч добу через степ без жодного міста", – Есеола
Адерінсола Есеола / Фото ФК Кайрат

Форвард Кайрата Адерінсола Есеола розповів про особливості подорожей на виїздні матчі у Казахстані, а також зізнався, що захоплювався Шевченком в дитинстві.

"Казахстан – дуже велика країна. У нас виїзди бувають, по 2 години літаємо – це дуже далеко. По суті, там степ усюди. Колись їздили потягом на матч – добу їхали. Мав можливість поспостерігати за красою, а там добу степ і жодного міста. Може пару маленьких селищ було, а так – жодного міста.

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У мене немає кумира. Наприклад, ось футболісти, які грають в групі Ліги Чемпіонів, як я можу сказати, що хтось кращий або гірший. Якщо вони там грають – вони вже кращі апріорі. Подобаються окремі нападники: Мауро Ікарді, Кейн. В дитинстві у мене кумир був один – Андрій Шевченко", – розповів українець FootballHub.

Нагадаємо, що Есеола допоміг Кайрату посісти друге місце у чемпіонаті Казахстану. Окрім цього, він потрапив до символічної збірної найкращих гравців за підсумками сезону. Зазначимо, Адерінсола забив 9 голів за 17 матчів у складі Кайрата, що є одним з найкращих бомбардирських показників для українського форварда.

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Теги
Українці за кордоном Світ Кайрат Алмати Кайрат Алмати Адерінсола Есеола Адерінсола Есеола
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