В Канаді голкіпер здійснив три неймовірних сейви протягом однієї атаки – шалене відео

Голкіпер канадського Ванкувера став героєм епізоду у матчі МЛС.

У поєдинку регулярного чемпіонату МЛС Ванкувер приймав чинного чемпіона – Атланту. За рахунку 1:0 на користь гостей, воротар Ванкувера врятував команду від другого пропущеного м'яча.

Спочатку воротар відбив удар після виходу віч-на-віч, потім здійснив сейв після ще одного удару з меж штрафного майданчику та, насамкінець, відбив добивання головою.

Слід зауважити, що героїзм голкіпера не врятував команду від поразки, адже поєдинок так і закінчився мінімальною перемогою Атланти.

