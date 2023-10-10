Гравець Кір'ят-Ям Бен Біньямін постраждав під час атаки ХАМАС по Ізраїлю.

Як інформує one.co.il, 28-річний Біньямін разом із братом і своєю дівчиною перебував у суботу на музичному фестивалі, що проходив на кордоні сектора Газа. Після початку атаки ХАМАС їм вдалося сховатися в укритті, але саме туди терористи кинули гранату.

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Унаслідок вибуху Біньяміну розірвало ногу. Його разом із дівчиною евакуювали в лікарню в Беер-Шеві. Брату футболіста вдалося виїхати на іншому транспорті.

Повідомляється, що медикам довелося ампутувати Бену ногу через отримані травми. Гравець уже встиг перенести другу операцію – лікарям було необхідно видалити осколки. Тепер на нього чекає реабілітація.

У бункері, в якому ховався футболіст, перебувало до 40 осіб. Таким чином, постраждав далеко не він один.

Кір'ят-Ям виступає в третьому дивізіоні Ізраїлю.

7 жовтня на Ізраїль напали бойовики ХАМАС із сектора Газа. У країні оголошено воєнний стан.