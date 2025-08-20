Асоціація тренерів Італії закликала усунути збірну Ізраїлю від турнірів під егідою УЄФА та ФІФА.

Керівник асоціації Ренцо Улів'єрі закликав УЄФА і ФІФА відсторонити всі команди Ізраїлю від міжнародних турнірів. Асоціація незадоволена політикою Ізраїлю щодо сектора Газа.

"Чи можна вважати футбольний матч, перед яким лунають національні гімни, просто футбольним матчем?

Чи можна те, що відбувається в секторі Газа, з важкими наслідками для Західного берега і Лівану, просто віднести до числа 56 активних конфліктів у світі, які повинні викликати однакову увагу і реакцію?

Терористичний акт, скоєний ХАМАС 7 жовтня 2023 року, що забрав життя понад тисячі невинних ізраїльтян і супроводжувався захопленням 250 заручників, – чи може він виправдати жорстокий геноцид з боку Ізраїлю, який призвів до десятків тисяч жертв серед палестинського цивільного населення і навіть до оголошення про його депортацію?" – йдеться в заяві.

Збірна Італії зіграє в групі з Ізраїлем у кваліфікації ЧС-2026. На 8 вересня запланований виїзний для італійців матч, на 14 жовтня – домашній.

