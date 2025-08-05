Контракти гравців Серії А автоматично передбачатимуть скорочення заробітної плати на 25% у разі вильоту до Серії B, інформує GdS. Це положення включено в новий колективний договір, підписаний президентом Ліги Серії А Еціо Сімонеллі і президентом Асоціації італійських футболістів (AIC) Умберто Кальканьо за схваленням Федерації футболу Італії.

Рома відмовляється відпускати Довбика в Іспанію – учасник ЛЧ пропонував нереальні умови, але спробує ще

Роками велися розмови про необхідність автоматичного скорочення, яке за рахунок скорочення витрат дозволило б клубам впоратися з падінням доходів. Скорочення були, але вони вирішувалися за домовленністю – клубам доводилося особисто домовлятися про це з гравцями. Тепер це положення стає автоматичним в рамках колективного договору.

Довбик допоміг Ромі перемогти в контрольному матчі – він взяв участь у голі та заробив жовту