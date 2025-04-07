"Довбик має знати, що в Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою. Йому треба в цьому додавати.

Гол конкурента Довбика у відеоогляді матчу Рома – Ювентус – 1:1

Коли виходить Шомуродов, можливо, він почувається менш самотнім – і в цьому він має рацію. Але нам доводиться робити з потреби чесноту", – сказав Раньєрі для Calcio Mercato.

Нагадаємо, що у вчорашньому матчі Довбик вийшов у стартовому складі Роми та провів на полі 84 хвилини. Цього сезону українець зіграв за римлян 40 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.

Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом