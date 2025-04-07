"В Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою": Раньєрі окреслив фактор, який Довбик має покращувати
Головний тренер Роми Клаудіо Раньєрі прокоментував гру українського форварда у матчі проти Ювентуса (1:1).
"Довбик має знати, що в Італії потрібно займатися греко-римською боротьбою. Йому треба в цьому додавати.
Гол конкурента Довбика у відеоогляді матчу Рома – Ювентус – 1:1
Коли виходить Шомуродов, можливо, він почувається менш самотнім – і в цьому він має рацію. Але нам доводиться робити з потреби чесноту", – сказав Раньєрі для Calcio Mercato.
Нагадаємо, що у вчорашньому матчі Довбик вийшов у стартовому складі Роми та провів на полі 84 хвилини. Цього сезону українець зіграв за римлян 40 матчів у всіх турнірах, забив 16 голів та віддав 4 результативні передачі.
Рома зіграла внічию з Ювентусом у провальній битві за ЛЧ – Довбик створив усі моменти "вовків" і допоміг з голом