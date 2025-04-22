У зв'язку з похороном Папи Римського в Серії А перенесли всі матчі з суботи.

Ліга Серії А перенесла всі матчі із суботи, 26 квітня, на інші дні у зв'язку зі смертю Папи Римського Франциска. Про це інформує Gazzetta dello Sport. Матчі Комо – Дженоа, Інтер – Рома і Лаціо – Парма було перенесено: зустріч між чинним чемпіоном і командою Артема Довбика перенесли на неділю, а матч між Лаціо і Пармою, ймовірно, перенесуть на понеділок.

Клуб Серії А незадоволений перенесенням матчу з командою українця через смерть Папи Римського

Інтер завдяки цьому перенесенню отримає додатковий день відпочинку – за два дні до матчу з Ромою "нерадзуррі" зіграють у матчі-відповіді півфіналу Кубка Італії з Міланом.

Перенесення матчів також торкнеться Серії В і Серії С. Крім футболу, інші види спорту в Італії також візьмуть паузу – таке розпорядження випустив президент Coni Малаго.

Рома мінімально перемогла Верону – конкурент Довбика забив і наблизив "вовків" до ЛЧ, але провалився разом з Артемом