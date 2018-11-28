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В Італії переграють матч через помилку арбітра – безпрецедентний випадок

22:06 306 Читать на русском
В Італії переграють матч через помилку арбітра – безпрецедентний випадок
Кунео – Віртус Ентелла / Фото з соцмереж

У третьому дивізіоні чемпіонату Італії трапився курйозний випадок за участі арбітра.

Матч Серії С Кунео – Віртус Ентелла (1:1) буде переграний через грубу помилку арбітра, повідомляє видання dimarzio.

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Рефері поєдинку Даніеле Перенцоні на 61-й хвилині показав жовту картку гравцеві господарів Сімоне Паоліні. Перед фінальним свистком футболіст отримав другу жовту картку, але суддя забув показати Сімеоне червону. В підсумку Паоліні відіграв матч до кінця.

Зважаючи на ситуацію, сторонами було прийняте рішення про перегравання поєдинку. З новою датою матчу команди поки не визначились.

Теги
Італія футбольні курйози
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