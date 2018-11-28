В Італії переграють матч через помилку арбітра – безпрецедентний випадок

У третьому дивізіоні чемпіонату Італії трапився курйозний випадок за участі арбітра.

Матч Серії С Кунео – Віртус Ентелла (1:1) буде переграний через грубу помилку арбітра, повідомляє видання dimarzio.

Англійський арбітр забув монетку та запропонував капітанам зіграти у "камінь, ножиці, папір" – курйозна дискваліфікація

Рефері поєдинку Даніеле Перенцоні на 61-й хвилині показав жовту картку гравцеві господарів Сімоне Паоліні. Перед фінальним свистком футболіст отримав другу жовту картку, але суддя забув показати Сімеоне червону. В підсумку Паоліні відіграв матч до кінця.

Зважаючи на ситуацію, сторонами було прийняте рішення про перегравання поєдинку. З новою датою матчу команди поки не визначились.