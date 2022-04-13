Нищівна поразка привернула увагу футбольної прокуратури Італії одразу через кілька факторів, повідомляє La Gazetta dello Sport.

Фанат напав на гравця просто під час матчу чемпіонату Італії й погрожував смертю

У складі Ла Чалетти (команда, яка поступилась) було всього 10 гравців, один з яких дівчина, яка "відбувала" номер. До того ж, усі вони були молодшими за суперника на 2 роки. А найголовніше – Фанум Оросей була необхідна перемога з різницею м'ячів +35.

"Ви не можете змиритися з таким. Відкриваються футбольні школи, організовуються молодіжні турніри, щоб виховувати у молоді повагу. Не принижувати її. Їм доведеться дати переконливі пояснення, щоб уникнути жорстких заходів. Те, що сталося, дуже серйозно, це суперечить нормальному футболу.

Спорт на такому рівні має виходити за межі в результаті, це відбувається в ігровій формі. Повага, веселощі та культура мають бути на першому місці. Нам потрібно прояснити цю історію. Неприпустиме приниження", – зазначив президент Футбольної федерації Італії в Сардинії Луїджі Секчі.

Росія напала на Україну: Динамо виграло перший благодійний матч, фіаско агресорів у CAS (LIVE)