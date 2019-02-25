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В Італії гравця вилучили за святкування в стилі Сімеоне

25 лютого 23:49 106 Читать на русском
В Італії гравця вилучили за святкування в стилі Сімеоне
Святкування Дієго Сімеоне / соцмережі

В матчі італійської Серії D арбітр вилучив футболіста Прато Ріккардо Морео за святкування в стилі Дієго Сімеоне.

У матчі Серії D стався курйозний епізод. Футболіст клубу Прато Ріккардо Морео відзначився забитим м'ячем у ворота суперника і відсвяткував у стилі наставника Атлетіко Дієго Сімеоне.

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Одразу після цього головний арбітр матчу підбіг до футболіста та показав йому пряму червону картку.

Сам наставник "матрацників" також може отримати покарання від УЄФА. Контрольно-дисциплінарний комітет розглядає його поведінку.

Переглянути відео курйозного епізоду можна за посиланням.

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Теги
Італія Дієго Сімеоне Дієго Сімеоне футбольні курйози Відеоновини
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