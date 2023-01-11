Дуже нетиповий випадок стався у поєдинку аматорських команд Італії. Головним його антигероєм став головний арбітр, хоча він може розділити це звання з деякими гравцями.

Матч у регіоні Апулія між командами Кастеллана та Нойкаттаро запам'ятався нетиповим епізодом на 18-й хвилині . Нападник Кастеллани Рікардо Сабателлі з гострого кута пробив по воротах, а м'яч влучив у сітку з зовнішнього боку.

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Втім, арбітр Андреа Романо, попри протести гостей, зарахував взяття воріт, а господарі цинічно почали святкувати забитий гол. Це дуже обурило Франческо Ланджулі – директора постраждалої команди.

"Ці кадри говорять самі за себе, всі все бачили. Ми обурені поведінкою деяких представників суперників і, перш за все, головного тренера. Ти святкуєш гол, якого не було?" – цитує представника Нойкаттаро Marca, назвавши це "взяття воріт" голом, який ганьбить футбол.

Щоправда, команда Кастеллана таки визнала, що гола не було. Попри свою перемогу, клуб попросив переграти матч.