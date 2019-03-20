В Іспанії заявили, що готові клонувати Мессі

Іспанський генетик заявив, що готовий клонувати лідера Барселони Ліонеля Мессі.

Голова Європейського генного архіву Аркаді Наварро заявив, що наука готова подарувати футбольному світу нового Мессі, клонувавши Ліонеля.

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"Ми можемо клонувати Мессі навіть з існуючими технологіями. Може вийти хтось дуже близький до Мессі. Фактично його близнюк. Це якби народилися близнюки, а одного з них заморозили на 20-30 років. Результат був би приблизно ідентичним", – сказав науковець в коментарі Mundo Deportivo.

Зазначимо, Мессі є володарем п'яти "Золотих м'ячів". Окрім цього, він – найкращий бомбардир в історії Барселони та збірної Аргентини. У поточному сезоні Лео зіграв за каталонський клуб 26 матчів в Ла Лізі, забив 28 голів та віддав 14 асистів.

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