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В Іспанії заявили, що готові клонувати Мессі

18:16 267 Читать на русском
В Іспанії заявили, що готові клонувати Мессі
Ліонель Мессі / ФК Барселона

Іспанський генетик заявив, що готовий клонувати лідера Барселони Ліонеля Мессі.

Голова Європейського генного архіву Аркаді Наварро заявив, що наука готова подарувати футбольному світу нового Мессі, клонувавши Ліонеля.

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"Ми можемо клонувати Мессі навіть з існуючими технологіями. Може вийти хтось дуже близький до Мессі. Фактично його близнюк. Це якби народилися близнюки, а одного з них заморозили на 20-30 років. Результат був би приблизно ідентичним", – сказав науковець в коментарі Mundo Deportivo.

Зазначимо, Мессі є володарем п'яти "Золотих м'ячів". Окрім цього, він – найкращий бомбардир в історії Барселони та збірної Аргентини. У поточному сезоні Лео зіграв за каталонський клуб 26 матчів в Ла Лізі, забив 28 голів та віддав 14 асистів.

Друга молодість Мессі: він перевершує цілі клуби та йде на "вічний рекорд", який сам поставив

Теги
Ліонель Мессі Ліонель Мессі Барселона Барселона Іспанія
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