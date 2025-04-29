Вальядолід достроково оформив собі виліт із Ла Ліги за підсумками сезону. Як інформує AS, президент клубу Роналдо має намір продати свої акції і позбутися цього "баласту". Повідомляється, що під час наступного домашнього матчу проти Барселони в суботу вболівальники команди влаштують проти "феномена" акцію протесту.

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Перед грою фанатам роздадуть 60 тисяч видрукуваних фальшивих купюр номіналом п'ятсот євро біля входу на стадіон. На 12-й хвилині ці "гроші" мають бути викинуті на поле. На банкнотах зображена голова колись грізного нападника Барселони і Реала.

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