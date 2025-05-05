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Хосе Анхель де ла Каса майже три десятиліття був голосом іспанського спорту. Він відкоментував близько 300 матчів збірної Іспанії, регулярно працював на Олімпійських іграх та чемпіонатах світу, на зустрічах Ліги чемпіонів та інших видах спорту.

Його кар'єра диктора почалася 1977 року, коли він висвітлював чемпіонат Іспанії з легкої атлетики, і закінчилася тридцять років потому, 2007 року, матчем між збірною Іспанії та Ісландією.

Саме де ла Каса коментував матч Реала та Ювентуса в Лізі чемпіонів у сезоні 1997/98, коли "вершкові" перервали тридцятирічну засуху на європейській арені.