Захисник Мадрідехос Хаді Адо Бала втратив свідомість під час матчу проти Спортінг де Кабанільяс. Арбітр зупинив зустріч, щоб гравцю спробували надати допомогу.

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У Адо Бала почалися судоми, а потім він втратив свідомість. Партнери по команді намагалися допомогти захисникові до приїзду швидкої прямо на полі. Понад 25 хвилин одноклубники проводили реанімаційні дії. Лікарі нічим не змогли допомогти гравцю, лише констатували факт смерті.



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