Внаслідок вуличної сутички загинув 16-річний Джош Данн, повідомляє The Irish Sun. За попередньою інформацією, у компанії молодиків спалахнув конфлікт через велосипед. Серед них був і футболіст Богеміана.

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Після інциденту Джоша доставили в лікарню з ножовими пораненнями, але врятувати його життя не вдалось. Інший учасник конфлікту перебуває у важкому, проте стабільному стані. Також у лікарню потрапив 20-річний хлопець, але важкість його травм не уточнюється.

Богеміан вже висловив співчуття найближчим родичам Данна. "Всі в клубі спустошені новиною про смерть Джоша за трагічних обставин. Він був талановитим молодим футболістом, і його колишні партнери по команді і тренери будуть сумувати за ним. Висловлюємо глибокі співчуття його родині та друзям", – йдеться у Twitter клубу.

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