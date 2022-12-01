Диктаторська влада в Ірані призвела до того, що громадяни країни уболівали проти своєї збірної.

Для багатьох іранців виліт національної команди з чемпіонату світу в Катарі став символом перемоги добра над злом. Це стало новим імпульсом для протестів, які влада жорстоко придушує. Лише за офіційними даними було вбито близько пів тисячі людей.

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Черговою жертвою режиму став 27-річний Мехран Самак. Він перебував у своєму авто і натиснув на звуковий сигнал, коли пролунав фінальний свисток, який зафіксував поразку Ірану проти збірної США. Це коштувало хлопцю життя. Працівник поліції вистрелив йому в голову, повідомляє The Guardian.

Пізніше з'ясувалося, Самака знав півзахисник збірної Ірану Саїд Езатолахі. Вони родом із одного міста – Бандар-Анзелі, де разом грали за місцеву юнацьку футбольну команду. "Після вчорашньої гіркої втрати новина про твою смерть запалила моє серце. Колись маски спадуть, усі дізнаються правду. Це не те, на що заслуговує наша молодь. Це не те, на що заслуговує наша нація", – написав Езатолахі в Instagram.

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