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В Ірані дозволили жінкам відвідувати матчі відбору ЧС-2022 – вболівальниця вплинула на рішення влади ціною свого життя

11 вересня 22:50 134 Читать на русском
В Ірані дозволили жінкам відвідувати матчі відбору ЧС-2022 – вболівальниця вплинула на рішення влади ціною свого життя
Фанатка збірної Ірану / Фото theotheriran

В Ірані послабили неписаний закон, який забороняв жінкам перебувати на стадіоні під час футбольних матчів.

Алі Рабі, представник іранської влади, виступив із гучною заявою щодо відвідування жінками футбольних матчів.

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"Уряд погоджується на присутність жінок на стадіонах. На даний момент жінки можуть відвідувати всі матчі національної команди Ірану", – цитує Рабі офіційний сайт уряду Ірану.

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Нагадаємо, нещодавно вболівальниця збірної Ірану підпалила себе, протестуючи проти свого арешту за перегляд футбольного матчу. На жаль, від отриманих опіків дівчина померла.

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