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Іньєста має не один мозок, а три – він заслужив на "Золотий м'яч", – Маркізіо

11:16 147 Читать на русском
Іньєста має не один мозок, а три – він заслужив на "Золотий м'яч", – Маркізіо
Андрес Іньєста та Клаудіо Маркізіо / Getty Images

Колишній півзахисник Ювентуса та збірної Італії Клаудіо Маркізіо висловив захоплення легендою Барселони та збірної Іспанії Андресом Іньєстою.

"Андрес Іньєста – видатний футболіст, у нас з ним чудові стосунки. Він так і не отримав "Золотий м'яч", і я реально не розумію, чому.

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Як я вже говорив в одному недавньому інтерв'ю, у Іньєсти не один мозок, а три: у правій нозі, у лівій і в голові. Він вражає тим, що в його виконанні все здається простим, він був смертельною зброєю Барси. У них є Мессі, але я вважаю, що Іньєста є одним з найкращих футболістів світу", – цитує Маркізіо BeSoccer.

Нагадаємо, що 35-річний Іньєста наразі виступає за японський Віссел Кобе. В поточному чемпіонаті Японії він зіграв 22 матчі і забив 6 голів. Його команда посідає 10-е місце у турнірній таблиці.

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Іспанія Клаудіо Маркізіо Клаудіо Маркізіо Андрес Іньєста Андрес Іньєста
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