"В Інгульці зіткнувся з багатьма неприємними речами": екс-хавбек Дніпра радіє втечі з клубу Поворознюка
Новачок Вереса Андрій Блізніченко вважає відверто невдалим свій рік у складі Інгульця.
– Восени ти мало грав в Інгульці. Як вважаєш, в чому причина?
– Чесно кажучи, мені б не хотілося повертатися до теми Інгульця. Зіткнувся там із багатьма неприємними речами по відношенню до себе. Вирішив, що для себе я цю сторінку вже перегорнув і наразі повністю сконцентрований на своєму майбутньому у новому клубі.
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– Які завдання ставиш перед собою на весняну частину сезону? Чого хотів би досягнути з новою командою?
– Головне завдання – це закріпитися в основному складі Вереса, стабільно грати і приносити користь клубу, тішити вболівальників, – сказав Блізніченко в коментарі прес-службі Вереса.
Додамо, що в нинішньому сезоні екс-хавбек Дніпра награв за Інгулець всього 52 хвилини у 4 матчах, результативними діями не відзначався.
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