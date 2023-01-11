– Восени ти мало грав в Інгульці. Як вважаєш, в чому причина?

– Чесно кажучи, мені б не хотілося повертатися до теми Інгульця. Зіткнувся там із багатьма неприємними речами по відношенню до себе. Вирішив, що для себе я цю сторінку вже перегорнув і наразі повністю сконцентрований на своєму майбутньому у новому клубі.

Верес підсилився екс-гравцем Дніпра

– Які завдання ставиш перед собою на весняну частину сезону? Чого хотів би досягнути з новою командою?

– Головне завдання – це закріпитися в основному складі Вереса, стабільно грати і приносити користь клубу, тішити вболівальників, – сказав Блізніченко в коментарі прес-службі Вереса.

Додамо, що в нинішньому сезоні екс-хавбек Дніпра награв за Інгулець всього 52 хвилини у 4 матчах, результативними діями не відзначався.

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