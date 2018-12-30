toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Суперкубок УЄФА
ЛІВЕРПУЛЬ - АРСЕНАЛ ТРАНСФЕРИ УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ САУТГЕМПТОН - МАНЧЕСТЕР СІТІ

У Харкові створили оргкомітет, який підготує завку на проведення Суперкубка УЄФА 2021

13:25 103 Читать на русском
У Харкові створили оргкомітет, який підготує завку на проведення Суперкубка УЄФА 2021
ОСК Металіст

На робочій нараді з питань підготовки заявки Харкова на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2021 взяли участь представники ФФУ та органів місцевої влади.

За результатами зустрічі було створено місцевий організаційний комітет із підготовки досьє заявки та призначено відповідальних керівників, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Блохін отримав посаду в ФФУ

Також зазначається, що учасники зустрічі обговорили терміни подання необхідної інформації для формування заявки.

"Досвід стадіону Металіст у проведенні матчів Ліги чемпіонів та поєдинків національної збірної України має стати суттєвим аргументом на користь Харкова в боротьбі за право проведення Суперкубку УЄФА-2021", — сказав віце-президента ФФУ Вадим Костюченко.

"Запрошували у Шахтар, а мені хотілося у Динамо". Матеус – про життя у Китаї і Коломойського, який поховав Дніпро

Теги
Металіст ФФУ Суперкубок УЄФА Вадим Костюченко
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
4
хв
Бернлі
16:15
Вест Хем
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук