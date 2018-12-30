У Харкові створили оргкомітет, який підготує завку на проведення Суперкубка УЄФА 2021

На робочій нараді з питань підготовки заявки Харкова на проведення матчу за Суперкубок УЄФА 2021 взяли участь представники ФФУ та органів місцевої влади.

За результатами зустрічі було створено місцевий організаційний комітет із підготовки досьє заявки та призначено відповідальних керівників, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Блохін отримав посаду в ФФУ

Також зазначається, що учасники зустрічі обговорили терміни подання необхідної інформації для формування заявки.

"Досвід стадіону Металіст у проведенні матчів Ліги чемпіонів та поєдинків національної збірної України має стати суттєвим аргументом на користь Харкова в боротьбі за право проведення Суперкубку УЄФА-2021", — сказав віце-президента ФФУ Вадим Костюченко.

"Запрошували у Шахтар, а мені хотілося у Динамо". Матеус – про життя у Китаї і Коломойського, який поховав Дніпро