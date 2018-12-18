Галатасарай вже надрукував футболки з прізвищем Селезньова, – агент українця

Агент українського нападника Євгена Селезньова Іван Піроженко розповів про майбутнє свого клієнта.

"Хочу внести ясність щодо ситуації Євгена Селезньова. Багато чуток, міфів ходить на його адресу як в нашій пресі, так і в турецькій, що Женя підписав контракт з Різеспором.

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Нічого ми не підписали. Це один з п'яти-шести клубів, які ми маємо на даний момент. Ми до кінця намагаємося довести справу з Галатасараєм, завдання, яке ми поставили два роки тому.

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Наскільки я знаю, вже надруковані футболки з прізвищем Селезньов", – сказав Піроженко на відео на своїй сторінці у Фейсбук.