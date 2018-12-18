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Галатасарай вже надрукував футболки з прізвищем Селезньова, – агент українця

10:07 681 Читать на русском
Галатасарай вже надрукував футболки з прізвищем Селезньова, – агент українця
Євген Селезньов / Фото: Акхісар Беледієспор

Агент українського нападника Євгена Селезньова Іван Піроженко розповів про майбутнє свого клієнта.

"Хочу внести ясність щодо ситуації Євгена Селезньова. Багато чуток, міфів ходить на його адресу як в нашій пресі, так і в турецькій, що Женя підписав контракт з Різеспором.

"Ротань для мене – більше, ніж гравець", – Селезньов побував на презентації книги легенди Дніпра

Нічого ми не підписали. Це один з п'яти-шести клубів, які ми маємо на даний момент. Ми до кінця намагаємося довести справу з Галатасараєм, завдання, яке ми поставили два роки тому.

Селезньов веде переговори з Різеспором, але зберігає шанси на перехід в Галатасарай

Наскільки я знаю, вже надруковані футболки з прізвищем Селезньов", – сказав Піроженко на відео на своїй сторінці у Фейсбук.

Теги
Головне Галатасарай Галатасарай Туреччина Трансфери Іван Піроженко Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор Євген Селезньов Євген Селезньов
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